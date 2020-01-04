Англия

Football.ua проанализировал работу главного тренера "красных дьяволов", выделив плюсы и минусы.

В Англии прошел боксинг-дэй и, как правило, после этого уже можно делать какие-то выводы относительно турнирного положения команд к концу сезона. Кто-то укрепляет свои притязания на чемпионство, для кого-то праздничный отрезок сезона ничем хорошим не запомнится, а Уотфорд и Саутгемптон, например, показали признаки жизни. Но поговорим мы не о них, а о Манчестер Юнайтед, проанализировав плюсы и минусы работы Оле-Гуннара Солскьяера, а также выделим текущие проблемы команды.

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Начнем, пожалуй, с негатива. Больше всего вопросов к норвежцу возникает из-за очень блеклой игры команды при позиционной атаке. Прошло достаточно много времени, но полноценного рисунка и понимания, что же хотят сделать "красные дьяволы" впереди, нет. Именно данный пункт вызывает больше всего переживаний у поклонников МЮ.

Понятно, что может не хватать креативных исполнителей в центре поля, чтобы демонстрировать игру наивысшего уровня, но когда манкунианцам нужно отыгрываться, очень часто складывается впечатление, что какого-то плана нет — игроки полагаются на свое индивидуальное мастерство. Конечно, может задумки Оле-Гуннара Солскьяера сложно разглядеть, но даже если так, то его методы для построения позиционных атак, кажется, не очень эффективные.

С одной стороны понятно, что команде приходится сваливаться на игру флангами. Лингард в роли плеймейкера — это плохая шутка, а потому ждать какой-то стоящий пас из зоны перед штрафной не стоит. Навесы? Рашфорд периодически выигрывает борьбу на "втором этаже", чего не скажешь о Мартиале. "Красным дьяволам" срочно нужна "десятка". Выход Погба в матче против Уотфорда существенно оживил команду, Поль — тот игрок, который нужен, но его будущее в клубе вызывает вопросы, да и к тому же он не может залечить травму.

В конечном итоге имеем, что позиционная игра остается большой проблемой для МЮ, но пути ее решения есть. Нужен умный и креативный игрок высокого уровня, которого, однако, довольно трудно будет найти в январе.

Еще одной проблемой Манчестер Юнайтед видится отсутствие адекватного резерва. Юный Гринвуд, Перейра, уровень которого вызывает вопросы, и стареющий Мата — не лучшие варианты для усиления игры. Манчестер Юнайтед вновь потратил много денег в летнее трансферное окно, но кроме Джеймса, который к огромной удачи, смог раскрыться, в полузащиту и атаку никто куплен не был. При этом имеем потери в линии нападения.

Политика клуба при новом тренере предельно понятна: выбран иной вектор, покупаются только игроки "правильного типа", но входить в сезон с одним центрфорвардом, Гринвудом, который в итоге используется справа, кажется очень странным решением. Думалось, что Эрлинг Холанд никуда не денется, но Манчестер Юнайтед, вероятно, пошел на принцип и не согласился на условия Райолы, потеряв очень перспективного форварда за адекватную сумму. Нет сомнений, что при большом желании, Солскьяер убедил бы Холанда перейти именно в МЮ.

Если линия атаки кажется проблемной, то центр поля и вовсе терпит бедствие. Фред и Матич — единственные, на кого пока что может рассчитывать норвежец. Погба и Мактоминей травмировались, Перейра играет выше, а Гарнер слишком молод.

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Манкунианцы нуждаются в новом игроке в центр поля. Фред наконец-то адаптировался и получает все больше лестных отзывов о своей игре. Матич же казался очень медленным в игре против Арсенала, что явно не подходит под стремительную игру команды в контрвыпадах.

Можно часто встретить мнение, что Солскьяер — специалист сомнительной квалификации, но давайте поговорим о плюсах его работы. Учитывая не лучшую позиционную игру, о которой уже было сказано не раз, нужно отметить, что Солскьяер — отличный менеджер, управляющий. Норвежец собрал команду тренеров, наладил атмосферу и точно знает, что хочет видеть в будущем. У Солскьяера есть четкое понимание, какие игроки ему нужны.

Манчестер Юнайтед захлебнулся в своих же подписаниях, а потому от перестройки деться было некуда. Солскьяер отлично понимает, где он находится, и располагает приличным кредитом доверия. Отсутствие нескольких игроков в центре поля и атаке не позволяют выигрывать матчи на "голом" классе, но это поправимо. Игроки верят в идеи норвежца и наконец-то выглядят боеспособным коллективом.

Оле-Гуннар Солскьяер не раз в интервью намекал, что данный сезон не будет определяющим. Ведется работа над становлением новой команды. Нужно четко разобраться, какие молодые игроки готовы стать ее частью уже на следующий сезон, с кем нужно расстаться и какие позиции укрепить. Если манкунианцы усилятся в зимнее трансферное окно, то вполне можно бороться за ТОП-4, но клуб не будет покупать просто ради трансфера. Только игроки "нужного типа".

Игра на контрвыпадах. Вряд ли кто-то буде отрицать, но данный компонент у манкунианцев находится чуть ли не наивысшем уровне среди всех команд АПЛ. Конечно, последний поединок против Арсенала вызывает некоторые сомнения в данном утверждении, но наличие медленного Матича, а также шикарный прессинг от Арсенала, сделали свое дело. МЮ готов играть "вторым номером" против соперников, которые любят контролировать мяч. Конечно, от команды такого калибра хочется видеть доминацию на поле, но гибкость — тоже важный компонент.

Еще одним плюсом, пусть и достаточно неожиданным, является то, что Солскьяер уйдет, когда это будет нужно. Пока что у норвежца есть все, чтобы еще долго оставаться тренером манкунианцев. Нужно лишь показывать прогресс. Но если настанет момент, когда его план не сработает, то он не будет сидеть до конца, ожидая увольнения, чтобы получить компенсацию, как это делали предшественники. Норвежец любит клуб и заинтересован в его успехе.

Важным фактором для Солскьяера будет попадание команды в ТОП-4. Во-первых, при таком составе это довольно хорошее достижение, во-вторых — дополнительный аргумент при подписании игроков топ-уровня. Текущая позиция манкунианцев в турнирной таблице абсолютно закономерна. Нет смысла верить в спекуляции относительно того, что МЮ возглавят Аллегри, Почеттино и другие. Руководство МЮ сделало свою ставку. Идет длительный процесс, который глупо нарушать.

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