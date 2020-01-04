Англия

Полузащитник Вест Хэма Конор Ковентри останется в родной команде.

Официальный сайт Вест Хэма сообщил, что клуб договорился о новом соглашении с опорным полузащитником Конором Ковентри.

19-летний капитан команды до 23 лет поставил свою подпись под соглашением, расчитанным до середины 2023 года.

Футболист различных юниорских сборных Ирландии в нынешнем сезоне провел в составе Вест Хэма U23 13 поединков. Еще один раз сыграл за главную команду в рамках Кубка английской Лиги.

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