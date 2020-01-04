Полузащитник Вест Хэма Конор Ковентри останется в родной команде.
https://www.instagram.com/conorcoventry1/
04 января 2020, 13:33
Официальный сайт Вест Хэма сообщил, что клуб договорился о новом соглашении с опорным полузащитником Конором Ковентри.
19-летний капитан команды до 23 лет поставил свою подпись под соглашением, расчитанным до середины 2023 года.
Футболист различных юниорских сборных Ирландии в нынешнем сезоне провел в составе Вест Хэма U23 13 поединков. Еще один раз сыграл за главную команду в рамках Кубка английской Лиги.
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