Англия

Подопечные Юргена Клоппа минимально обыграли "ирисок" в мерсисайдском дерби (1:0).

В центральном матче третьего раунда Кубка Англии в рамках мерсисайдского дерби Ливерпуль принимал Эвертон. Главный тренер хозяев Юрген Клопп решил задействовать экспериментальный состав, выпустив на поле игроков ближайшего резерва, а также молодежь. А вот Карло Анчелотти не стал ничего придумывать, выпустив с первых минут основу. "Ириски" сразу же забрали мяч под свой контроль и могли забить быстрый гол. Калверт-Льюин пробил слету после скидки Уолкотта, а Адриан среагировал на этот удар, отбив мяч. Немного позднее вратарь хозяев еще раз спас свою команду, справившись с ударом Холгейта головой.

Со временем Ливерпуль перехватил инициативу, перебравшись на чужую половину поля, но атаки хозяев не были опасными для обороны соперника. Лаллана несколько раз попытал удачу дальними ударами по воротам, но они оказывались очень неточными. А вот «ириски» создали еще один опасный момент – Ришарлисон пробил в касание с близкого расстояния после прострела Уолкотта, но Адриан снова был на высоте, еще раз выручив свою команду. Через несколько минут активный Уолкотт нашел вырезал подачу на свободного Калверта-Льюина, но тому не удалось дотянуться до мяча в попытке пробить по воротам.

После этого подопечные Клоппа надолго забрали мяч себе и стали оказывать давление на владения Пикфорда. Сперва удары по воротам не были опасными, но затем "красные" все же создали голевой момент. Ориги получил мяч в штрафной, выдержал паузу и пробил низом, а Пикфорд вытянулся в струнку и перевел мяч на угловой. До ухода на перерыв хозяева пытались дожать соперника, но больше не угрожали воротам Пикфорда, так что команды отправились отдыхать, так и не открыв счет.

После возобновления игры хозяева снова забрали мяч под свой контроль, заработав еще ряд стандартных положений, но их подачи снова ни к чему не привели. "Ириски" же были вынуждены довольствоваться игрой вторым номером и рассчитывали на контратаки, коих практически и не было. Во второй половине встречи подопечные Клоппа полностью контролировали ход игры, проводя большую часть времени на чужой половине поля. Однако особых дивидендов это не приносило, ведь ударов по воротам Пикфорда практически не было, а при их наличии Пикфорду было не о чем беспокоиться.

Клопп решил усилить игру команды, выпустив на поле Окслейда-Чемберлена, и тот сразу же помог хозяевам забить, принять участие в голевой атаке. На 71-й минуте Ливерпуля удалось дожать соперника после того, как Ориги отпасовал на Джонса, а Кертис невероятным по красоте обводящим ударом вколотил мяч в дальнюю девятку — 1:0. Уже через две минуты Окслейд-Чемберлен мог удвоить преимущество своей команде, хитро пробив по воротам из-под защитника, но Пикфорд оказался готов к такому удару.

Со временем подопечные Анчелотти пришли в себя, забрав мяч под свой контроль, но они были недостаточно изобретательны в последней трети поля, из-за чего Адриан оставался без серьезной работы. У гостей была лишь одна потенциальная возможность забить, когда Кен пробил в падении после подачи Сидибе, но итальянцу не удалось попасть по воротам. "Красные", в целом, уверенно довели матч до логического завершения и в итоге отпраздновали победу над принципиальным соперником, выйдя в следующий раунд национального кубка. Возможно, в нем также сыграет резервный состав.

Ливерпуль — Эвертон 1:0

Гол: Джонс, 71

Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, Филлипс, Милнер (Ларуси, 9) — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот (Брюстер, 79), Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70)

Эвертон: Пикфорд — Коулмен (Кен, 63), Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон (Делф, 63), Шнейдерлен, Уолкотт (Бернард, 79) — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждение: Динь