Англия

Покупка аргентинца в январе обойдется "шпорам" на 8 млн евро дешевле, чем летом.

Полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо, первую часть сезона проведший в Тоттенхэме на правах аренды, станет полноправным игроком "шпор" уже в январе, утверждает Mundo Deportivo.

Тоттенхэм арендовал игрока на один сезон за 16 млн евро с правом выкупа еще за 40 млн евро в конце сезона. Однако в случае покупки игрока зимой эта сумма составит на 8 млн евро меньше, 32 млн.

Существует также вариант, при котором Тоттенхэму придется заплатить 40 млн даже в случае январского выкупа – если "шпоры" квалифицируются в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После 21 тура Премьер-лиги Тоттенхэм идет шестым, отставая на 6 очков от четвертого места. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда встретится с РБ Лейпциг.

Ло Чельсо изначально испытывал трудности в Англии, однако с приходом Жозе Моуриньо его роль в команде укрепилась. Он принял участие в трех последних играх команды в АПЛ.

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