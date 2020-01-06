Англия

Центральный защитник сборной Украины может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

Манчестер Сити вряд ли будет особо активным на трансферном рынке в январе, но если все же решит сделать покупку, то это, вероятно, будет левоногий центральный защитник. Об этом сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Среди кандидатов на эту роль "горожане" рассматривают центрбека Интера Милана Шкриниара и защитника Шахтера Николая Матвиенко. 23-летний украинец, у которого остается полтора года контракта с "горняками" будет куда более бюджетным вариантом, чем словак, за которого пришлось бы выложить около 100 млн евро как минимум.

Ман Сити испытывает дефицит кадров в защите: летом команду покинул Венсан Компани, затем серьезную травму колена получил Эмерик Ляпорт, а Джон Стоунз и Николас Отаменди страдают от плохой формы и менее серьезных повреждений.

Пепу Гвардиоле приходилось использовать в роли центральных защитников опорных хавбеков Родри и Фернандиньо, а также 18-летнего Эрика Гарсию.

Матвиенко, теоретически, было бы проще адаптироваться в Ман Сити, чем в любом другом иностранном клубе, поскольку за "горожан" играет его друг Александр Зинченко.

Ранее с Ман Сити связывали Натана Аке из Борнмута и Чаглара Сеюнджю из Лестера. Этих футболистов также вряд ли получится купить дешевле 50 млн евро.