Англия

Полузащитник Тоттенхэма может продолжить карьеру на Этихад Стэдиум.

Ман Сити раздумывает над трансфером центрального полузащитника Тоттенхэма Гарри Уинкса, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Уинкс может стать в Сити заменой Фернандиньо, которому в мае исполнится 35 лет. Контракт бразильца с "горожанами" рассчитан до конца сезона, и не исключено, что после этого он покинет клуб.

Еще одним претендентом на 23-летнего Уинкса является Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Гарри сыграл в 20 матчах за Тоттенхэм во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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