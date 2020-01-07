Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на манчестерское дерби.

Манчестер Юнайтед примет на своем поле Манчестер Сити в первом матче в полуфинале Кубка английской лиги.

Фаворитом этого поединка букмекерские конторы считают гостей. Так, Parimatch дает на победу Ман Сити коэффициент 1,66. Коэффициент на успех Юнайтед составляет 4,8, на ничью – 4,4.

Букмекерская контора bet365 выставила такие коэффициенты на этот поединок: победа "красных дьяволов" – 5, победа "горожан" – 1,65, ничья – 4,1.

Аналитики из betfair принимают ставки на победу МЮ с коэффициентом 5. Шансы на победу Ман Сити оцениваются коэффициентом 1,65, на ничью – 4,33.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити состоится на Олд Траффорд во вторник, 7 января, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.