Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка английской лиги между Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил обойтись без чистого нападающего на первый полуфинальный матч Кубка лиги против Манчестер Юнайтед, оставив в запасе Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса. Вместо них на острие атаки команды сыграет номинальный вингер Рахим Стерлинг. Также отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс — Перейра, Фред — Джеймс, Лингард, Рашфорд — Гринвуд

Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Чонг, Гомес, Мата, Марсьяль

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Стерлинг, Б. Силва

Запасные: Эдерсон, Габриэль Жезус, Агуэро, Д. Силва, Канселу, Фоден, Гарсия

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.