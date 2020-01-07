Лучшим футболистом Африки в прошлом году стал форвард Ливерпуля.
Садио Мане, twitter.com/CAF_Online
07 января 2020, 22:59
Садио Мане стал лучшим игроком Африки в 2019 году. Соответствующую награду получил сенегалец.
Отметим, что для 27-летнего футболиста эта первый приз лучшему игроку Африки. Примечательно, что в прошлом и позапрошлом году эту награду выигрывал одноклубник Мане – Мохамед Салах.
В текущем сезоне Мане провел 19 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и 8 результативных передач.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.