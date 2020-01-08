Англия

В первом полуфинальном матче Кубка лиги Лестер Сити на своем поле примет Астон Виллу.

В первой 1/2 финала подопечные Брендана Роджерса примут коллектив Дина Смита на своем поле.

Лестер Сити – Астон Вилла

8 января, 22:00, стадион Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

У Лестера и Астон Виллы появился отличный шанс попасть в финал данного турнира. Несмотря на то, что ныне "лисы" – это вторая команда Англии, кубковые турниры – это нечто иное, здесь настроиться на несколько поединков может каждая команда.

На пути к полуфиналу Астон Вилла сумела обыграть Крю (6:1), Брайтон (3:1), Вулверхэмптон (2:1) и ослабленный Ливерпуль (5:0), где, пожалуй, был даже не второй состав, а третий.

Что касается Лестера, то коллектив Брендана Роджерса сумел одолеть Ньюкасл (1:1 и победа по пенальти), Лутон (4:0), Бертон Альбион (3:1) и Эвертон (2:2 и победа в серии пенальти).

В последний раз Астон Вилла выигрывала Кубок лиги в далеком 1996 году, а Лестер – в 2000-м.

Из потерь следует отметить Уэсли Мораэса и Тома Хитона – два важных и основных исполнителя "львов", которые порвали крестообразные связки и пропустят остаток сезона. Что касается "лис", то здесь потери менее серьезные – резервные защитники в лице Филипа Бенковича и Уэса Моргана.

В первом круге команды встречались между собой и тогда победу на Вилла Парк добыл Лестер – 4:1.

По версии букмекеровParimatch, Лестер – фаворит встречи. Победа хозяев оценивается коэффициентом 1,32, ничья – 5,80, а победа гостей – 9,40.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Бенкович, Морган, Джеймс – Стир, Хитон, Уэсли, Макгинн, Таргет, Дэвис

Под вопросом: … — …

Тренеры говорят:

Брендан Роджерс (Лестер Сити): "Я знаю, что Лестер не был в финале в течение 20 лет, так что давайте сделаем это! Давайте не будем думать о прошлом, а создадим новую историю, мы знаем, что нам нужно выдать максимум, чтобы попасть в финал".

Дин Смит (Астон Вилла): "Мы должны извлечь урок из поражения в Премьер-лиге (1:4). Мы были очень открыты в защите, а Лестер очень здорово атаковал. В общем, "лисы" были лучше нас на Вилла Парк, и мы должны быть уверены, что вынесли урок из поражения. Если мы сложим руки и будем лишь защищаться, то у Лестера есть футболисты, которые способны решить исход встречи".