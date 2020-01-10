Англия

Два английских клуба проявляют интерес к форварду Лейпцига Матеусу Кунье.

Сразу два представителя АПЛ включились в борьбу за бразильского форварда Матеуса Кунью, передает Sky Sports. Вулверхэмптон и Брайтон не прочь подписать 20-летнего нападающего, трансферная стоимость которого составляет 17 млн фунтов.

Но, как передаёт издание, "волкам" и "чайкам" придётся конкурировать с топ-клубами из Европы, которые также не прочь подписать бразильца.

В нынешнем сезоне Кунья провёл 13 матчей за Лейпциг во всех турнирах, отдав один результативный пас.