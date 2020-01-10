Англия

Защитник Вест Хэма достиг невероятной отметки по сыгранным матчам в чемпионате Англии.

В рамках поединка 22-го тура между против Шеффилд Юнайтед, защитник Вест Хэма Пабло Сабалета выйдет в стартовом составе.

Для аргентинца этот матч станет 300-м в рамках чемпионата Англии.

Кроме Сабалеты лишь два представителя Южной Америки достигли подобного результата. 302 матча в АПЛ провел перуанец Нолберто Солано, который выступал за Ньюкасл, Астон Виллу, а отметку в три сотни матчей пробил именно в Вест Хэме.

Лидером с 325 матчами является Антонио Валенсия, который кроме Манчестер Юнайтед играл также за Уиган.

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