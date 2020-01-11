Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 22 тура АПЛ между Кристал Пэлас и Арсеналом.

Главный тренер Арсенала Микель Артета остался доволен исполнителями, которые в предыдущем туре одолели Манчестер Юнайтед, поэтому не произвел ни одного изменения в основе команды.

Кристал Пэлас: Гуаита — Келли, Томкинс, Кэхилл, Ридевалд — Маккарти, Куяте, Макартур — Майер, Заа — Айю

Запасные: Хеннесси, Данн, Вудс, Кирби, Тосун, Уикем, Пьеррик

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац — Торрейра, Джака — Пепе, Озил, Обамеянг — Ляказетт

Запасные: Мартинес, Холдинг, Сака, Уиллок, Гендузи, Мартинелли, Нельсон

Матч Кристал Пэлас — Арсенал начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.