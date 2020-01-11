Завершился поединок 22-го тура чемпионата Англии.
Лестер - Саутгэмптон, getty images
11 января 2020, 19:04
В матче 22-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле проиграл Саутгемптону, побеждая по ходу поединка.
К слову, "лисы" даже сравняли счет на последних минутах встречи, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.
Лестер — Саутгемптон 1:2
Голы: Прат, 14 — Армстронг, 19, Ингс, 81
Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэл — Перес (Грей, 67), Прат (Тилеманс, 77), Чоудхери, Мэддисон, Барнс (Ихеаначо, 58) — Варди
Саутгэмптон: Маккарти — Бертран, Беднарек, Стивенс, Соареш — Редмонд (Ромеу, 90+2), Хейбьерг, Уорд-Праус, Армстронг (Дженепо, 78) — Ингс, Лонг (Адамс, 78)
Предупреждения: Армстронг, Хейбьерг, Ингс