Англия

Завершился поединок 22-го тура чемпионата Англии.

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле проиграл Саутгемптону, побеждая по ходу поединка.

К слову, "лисы" даже сравняли счет на последних минутах встречи, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Лестер — Саутгемптон 1:2

Голы: Прат, 14 — Армстронг, 19, Ингс, 81

Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэл — Перес (Грей, 67), Прат (Тилеманс, 77), Чоудхери, Мэддисон, Барнс (Ихеаначо, 58) — Варди

Саутгэмптон: Маккарти — Бертран, Беднарек, Стивенс, Соареш — Редмонд (Ромеу, 90+2), Хейбьерг, Уорд-Праус, Армстронг (Дженепо, 78) — Ингс, Лонг (Адамс, 78)

Предупреждения: Армстронг, Хейбьерг, Ингс