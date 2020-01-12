Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать второго тура Английской Премьер-лиги между бирмингемской Астон Виллой и Манчестер Сити.

Сказать, что испанский специалист Хосеп Гвардиола удивил стартовым составом на игру против бирмингемской Астон Виллы — ничего не сказать. Под тренерский "нож" попало тактическое построение Манчестер Сити, в котором не нашлось места номинальным фланговым защитникам. Вместо этого, Канселу и Менди будут располагаться ближе к линии атаки, а нападение составят сразу два игрока — Жезус и Агуэро устроят состязание в количестве голов, которое получится отправить в ворота Нюланда. К сожалению, украинец Александр Зинченко в эти планы Гвардиолы не входил.

Астон Вилла: Нюланд — Нгойо, Хаус, Мингс — Эль Мохамади, Дринкуотер, Луис, Хурихэйн, Тэйлор — Грилиш — Эль-Гази.

Запасные: Калинич, Честер, Гилберт, Лансбери, Накамба, Трезеге, Вассилев.

Манчестер Сити: Эдерсон — Родри, Фернандиньо, Стоунз — Канселу, Де Брюйне, Д. Силва, Менди — Марез — Жезус, Агуэро.

Запасные: Браво, Уокер, Отаменди, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Фоден.

Матч Астон Вилла — Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.