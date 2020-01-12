Англия

Защитник Брайтона Льюис Данк может усилить оборону "синих".

Челси заинтересован в услугах Льюиса Данка, сообщает The Times.

По информации источника, Брайтон оценивает своего футболиста в 50 миллионов фунтов.

В лице Данка Челси видит усиление защиты, но это лишь один из нескольких вариантов.

В текущем сезоне Данк провел 20 матчей в АПЛ: на его счету два гола и три результативные передачи.

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