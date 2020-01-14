Англия

Менеджер рассказал о философии клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о том, как строит команда свою игру на фоне проблем с большим количеством травмированных игроков.

"Чтобы выиграть следующий матч, необходим менталитет победителя. Неважно, какое это соревнование или сколько у нас травм".

"Необходимо иметь воображение, быть креативным, пытаться создать что-то, что может заставить вас поверить, что вы можете выиграть матч. Мы были убеждены, что сможем обыграть Ливерпуль, именно так вы создаете менталитет победителей".

"Но другое дело, когда у вас проблемы, вы должны быть прагматичными, креативными и пытаться что-то создать при этом. Таков был наш матч против Ливерпуля", — приводит слова Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист заявил, что не испытывает зависти к лидирующим командам в турнирной таблице.