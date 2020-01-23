Англия

Спойлер — некоторые в Ливерпуле, кто-то уже покинул мерсисайдцев.

В русскоязычном интернете не так давно бытовало шуточное мнение, что Саутгемптон – это фарм-клуб Ливерпуля, дескать, мерсисайдцы каждый год покупают у "святых" их лучших футболистов. Началось все это летом 2014 года. Тогда Ливерпуль приобрел троицу "святых" – Адама Лаллану, Деяна Ловрена и Рики Ламберта.

Тогда же из клуба ушли и такие персонажи, как Люк Шоу (МЮ) и Калум Чемберс (Арсенал).

Но сегодня мы поговорим о сезоне-2015/16. Перед его началом Ливерпуль вновь приобрел у "святых" одного из лидеров – Натаниэля Клайна. Ушел и Морган Шнайдерлин, а также кончились контракты у Даниэля Освальдо и Артура Боруца. Казалось, провести сильный сезон будет практически невозможно, но на деле все оказалось совсем по-другому.

Саутгемптон начал сезон-2015/16 с одной победы в шести матчах и далее проходил по синусоиде:

- четыре победы в шести турах;

- одна победа в восьми турах;

- пять побед в шести турах;

- три матча без побед;

- семь побед с 30 по 38 тур.

Как итог, шестое место в чемпионате Англии – лучший показатель за последние 30 лет клуба. Два манчестерских клуба опередили Саутгемптон на три очка, а вот их "главный клуб" Ливерпуль, который сегодня выглядит практически непобедимым, в том сезоне занял только восьмое место, хотя и набрал всего на три балла меньше "фарма".

Где же сейчас те, кто удивлял всю Англию.

Вратари

Сразу четыре вратаря выступали за Саутгемптон в том сезоне во всех турнирах. Келвин Дэвис тогда проводил последний сезон в карьере и сыграл лишь раз.

Пауло Гассанига (Тоттенхэм) – тогда провел только два матча в чемпионате (проиграли Кристал Пэлас и Тоттенхэму). После того сезона перебрался в Райо Вальекано, а через год стал игроком "шпор". Лишь в третьем сезоне сумел регулярно появляться на поле, но и это стало больше следствием травмы Уго Льориса.

Фрейзер Форстер (Селтик) – сделавший себе имя в Селтике англичанин перебрался в Саутгемптон в 2014 году. В марте 2015-го получил разрыв коленной чашечки и пропустил почти год, но после восстановления быстро вернулся в основу. В прошлом сезоне начал проигрывать конкуренцию сразу двум другим игрокам, а потому нынешний чемпионат проводит в аренде в ставшем родным Селтике.

Маартен Стекеленбург (Эвертон) – вратарь, который и был основным большую часть сезона-2015/16. Перед его стартом, в связи с травмой Форстера, был взят в аренду у Фулхэма. Уже несколько лет исполняет обязанности запасного голкипера в Эвертоне.

Защита

Тоби Альдервейрельд вернулся в Атлетико после аренды, а потому "святым" пришлось искать нового центрбека. Нашли они его снова в Селтике…

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – именно 23-летний нидерландский защитник был призван заменить бельгийца и сделал это просто шикарно. Вместе с Жозе Фонте они составили основную пару центрбеков. Скорее всего, дальнейшая судьба игрока вам известна. Он стал самым дорогим защитником в истории, а месяц назад чуть было не получил Золотой мяч.

Жозе Фонте (Лилль) – ни один другой игрок "святых" в том сезоне не сыграл больше матчей, чем ветеран-португалец. В январе 2017 года был продан за солидные (как для 33-летнего игрока) 10 млн евро в Вест Хэм. Через год отправился в Китай, но там задержался на пять месяцев и вернулся в Европу, где оказался нужен Лиллю.

Майа Йосида (Саутгемптон) – японский ветеран продолжает защищать цвета "святых". В сезоне-2015/16 исполнял роль подмены основной пары центрбеков, а также провел несколько матчей на позиции правого защитника. Не является игроком основы, проведя за полсезона только 11 матчей.

Райан Бертранд (Саутгемптон) – начинал тот самый сезон в качестве арендованного и травмированного игрока. Но после возвращения забронировал за собой место в основном составе и все остальные матчи провел на позиции левого защитника. В январе 2015-го Саутгемптон выкупил игрока у Челси, и вряд ли с тех пор руководство пожалело о своем решении. До сих пор защищает цвета клуба.

Мэтт Таргет (Астон Вилла) – новый Люк Шоу, молодой защитник подменял Бертранда, пока тот был травмирован, но после его возвращения выходил на поле не так часто и на позиции флангового хавбека. Прошедшим летом перебрался в Астон Виллу за 15 млн евро, там является игроком основы.

Седрик Соареш (Саутгемптон) – португальский защитник только перебрался в клуб тем летом за 7 млн евро и сразу же стал основным на своей позиции. Год назад перебрался на правах аренды в Интер, но там не задержался и летом вернулся назад.

Куко Мартина (Эвертон) – универсальный защитник подменял Соареша, когда это было нужно. В 2017 году перебрался в Эвертон, откуда позже уходил в аренды в Сток и Фейеноорд. Сейчас вновь в стане "ирисок", но не играет.

Стивен Колкер (Аланьяспор) – очень редко выходил на поле в том сезоне. Позже в карьере защитника были КПР, Ливерпуль, Данди, а год назад перебрался в турецкий Аланьяспор.

Полузащита

Виктор Ваньяма (Тоттенхэм) – главная сила того Саутгемптона в центре полузащиты. Кениец провел великолепный сезон, после которого отправился в Тоттенхэм. Кстати, пришел он также из Селтика.

Ориоль Ромеу (Саутгемптон) – перебрался летом перед сезоном-2015/16 из Челси. В 17 матчах АПЛ вышел в старте, еще в 12 появился на поле по ходу матча. Продолжает выступать в составе "святых" и по сей день.

Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон) – наверное, главный джокер того состава. Чаще остальных игроков появлялся на поле по ходу матча, при этом наиграв даже больше Ваньямы. Продолжает играть в Саутгемптоне.

Стивен Дэвис (Рейнджерс) – опытный хавбек на протяжении того сезона закрывал все позиции в центре поля, и опорным играл, и под нападающими, и на любом из флангов. Год назад, корда ему стукнуло 34, перебрался в Рейнджерс, где продолжает помогать Стивену Джеррарду и на поле, и в раздевалке.

Хорди Класси (АЗ) – за нидерландца летом заплатили совсем немногим меньше, чем за ван Дейка. Начинал сезон с травмой, но постепенно стал завоевывать место в составе. Тем не менее, практически никогда не играл весь матч. Проведя два сезона в Англии, начал ходить по арендам, сначала в Брюгге, затем в Фейеноорд. Прошлым летом отправился в АЗ, за который играл против Мариуполя.

Харрисон Рид (Фулхэм) – юный хавбек играл мало в силу возраста. До сих пор на контракте у Саутгемптона, но выступает в Чемпионшипе.

Гастон Рамирес (Сампдория) – практически не играл, а посреди того самого сезона ушел в Мидлсбро. Сейчас выступает в Сампдории.

Атака

Садио Мане (Ливерпуль) – сенегальский вингер пришел за большие деньги годом ранее. После достаточно сильного сезона провел еще более крутой! На его счету было 11 голов и 7 результативных передач. Забавный момент – Садио Мане заработал одно удаление в том сезоне, когда в добавленное время заработал две желтые карточки…в матче с Ливерпулем.

Грациано Пелле (Шаньдун Лунэн) – высокий нападающий был главным выбором тренерского состава на позиции центрального форварда. Начал сезон очень сильно – 5 голов и 3 ассиста в первых восьми турах АПЛ. В середине чемпионата получил травму колена, чтобы вернуться на свой уровень понадобилось больше двух месяцев. Последний свой матч за Саутгемптон провел в том же сезоне в матче против Кристал Пэлас, за тайм отметившись голом и ассистом. За 15 млн уехал в Китай, в прошлом сезоне забил 27 мячей в 38 матчах во всех турнирах.

Душан Тадич (Аякс) – в Ливерпуле мы привыкли видеть Мане слева в нападении, но в Саутгемтоне он играл справа или в центре, ведь эта позиция была занята Душаном Тадичем. 27-летний сербский вингер провел блестящий сезон, на его счету было 13 результативных передач – третий результат во всей лиге. Летом 2018 года перебрался в Аякс, где успел стать не просто лидером, а разорвать всю Эредивизи (42 очка по системе гол+пас) и даже Лигу чемпионов, дойдя до полуфинала.

Шейн Лонг (Саутгемптон) – если Пелле был основным центрфорвардом, то Лонг отлично подменял не только его, а и Тадича с Мане. Забил 10 голов (на один меньше, чем Пелле). 32-летний нападающий продолжает выступать в футболке Саутгемптона и показывать феноменальные показатели скорости.

Хуанми (Бетис) – вингер перебрался в Саутгемптон перед сезоном за 7 млн евро, но провалился в АПЛ. На его счету только 12 выходов на замены и суммарные 161 минута. Голов и ассистов не было. Летом же вернулся в Испанию, Реал Сосьедад заплатил за него 5 млн. Прошлым летом ушел в Бетис, но из-за травмы колена сыграл только два матча в этом сезоне.

Джей Родригес (Бернли) – англичанин должен был стать более важной частью той команды, но за весь сезон отыграл всего 12 матчей в АПЛ, лишь трижды выйдя в основе. Виной всему – травма лодыжки, из-за которой игрок пропустил более пяти месяцев. В 2017 году ушел в ВБА, а сейчас выступает за родной Бернли.

Чарли Остин (ВБА) – летом нападающий, который забил за ужасный КПР 18 голов в АПЛ, никуда не перешел и отправился в Чемпионшип. Но уже зимой, за полгода до конца контракта, перебрался в Саутгемптона за смешные 5 млн евро.

Дебютировал против МЮ, вышел на замену и забил победный гол. В своем пятом матче за клуб получил травму, затем еще одну. Итого, 7 матчей (210 минут) в АПЛ за полсезона. В Саутгемптоне так и не вернулся на тот уровень, который показывал в КПР и прошлым летом ушел в Вест Бромвич.

Тренер

Рональд Куман (сборная Нидерландов) - легендарный в прошлом футболист принял предложение "святых" летом 2014 года, сменив таким образом Маурисио Почеттино. Подписал контракт на три года, а после шикарного сезона-2015/16 поссорился с руководством. Они хотели подписать новое соглашение, а Кумана оно не устраивало. Результат — уход в Эвертон. Там тоже не задержался надолго и перебрался на тренерскую скамью родной сборной, которой теперь предстоит играть с Украиной на Евро.

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