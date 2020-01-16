Англия

Полузащитник Кай Хаверц может перейти в Ливерпуль.

Как сообщает Mendo Deportivo, Ливерпуль выглядит лидером гонки за немецкого хавбека Кая Хаверца, в которой также участвуют Манчестер Юнайтед, Барселона и мюнхенская Бавария.

По информации источника, Ливерпуль готов приобрести игрока в летнее трансферное окно, при этом выложить за него рекордные деньги. По слухам, обойдется трансфер игрока "красным" в 107 миллионов фунтов.

Летом Ливерпуль, скорее всего, потеряет Адама Лаллану, у которого завершается контракт с клубом.

В общей сложности Хаверц забил 31 гол и отдал 23 результативные передачи в 126 матчах за Байер с тех пор, как дебютировал за клуб в 17-летнем возрасте.

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