Англия

Атакующее трио Ливерпуля не лучшим образом выступает в матчах против МЮ.

Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохаммед Салах, скорее всего, составят традиционную тройку нападения в своей команде на следующий матч чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что для всей троицы этот клуб является не самым любимым. В составе Ливерпуля они на троих забили только один гол в рамках чемпионата Англии.

Салах играл против Юнайтед всего четыре раза. Все матчи провел в АПЛ, но ни разу не отличился результативными действиями.

Что касается Фирмино, то он забивал в ворота МЮ, но только в рамках Лиги Европы. В чемпионате же, за целых девять матчей против "красных дьяволов" Роберто отметился только одним ассистом.

В отличии от своих партнеров, Садио Мане забивал Юнайтед в рамках АПЛ, даже дважды. Но один из этих голов он забил, будучи игроков Саутгемптона. За Ливерпуль он провел против МЮ пять матчей.

Отметим, что поединок Ливерпуль — Манчестер Юнайтед пройдет в воскресенье, 19 января.