Англия

Football.ua анонсирует матч 23-го тура АПЛ между Арсеналом и Шеффилд Юнайтед.

Коллектив Криса Уайлдера ожидает сложный поединок против "канониров" на Эмирейтс.

Арсенал – Шеффилд Юнайтед

18 января, 17:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Майк Дин

Очередная сложнейшая проверка для подопечных Микеля Артеты. Если посмотреть на имя, то Шеффилд Юнайтед не видится грозным соперником, однако результаты в текущем сезоне говорят иное.

Коллектив Криса Уайлдера выглядит грозным соперником, который не отдаст очки никому без боя. Надежная оборона – главный козырь "клинков" в этом сезоне, позволяющий атаке забивать не так много, однако это способствует приемлемым результатам.

У Артеты по-прежнему много работы, но игроки начинают постепенно понимать требования испанца. Другое дело, что из раза в раз одна проблема остается постоянной: Арсенал может провести один тайм на уровне, а дальше – команду словно подменяют.

В первом круге победу добыли "клинки" – 1:0.

По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи: победа хозяева оценивается коэффициентом 1,85, ничья – 3,65, а победа гостей – 4,50.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Торрейра, Обамеянг — …

Под вопросом: Бельерин – Мур, Виррипс.

Интересные факты:

Арсенал победил лишь однажды в последних семи домашних играх – против Манчестер Юнайтед.

Джон Флек отличился четырьмя голами и двумя ассистами за Шеффилд Юнайтед в текущем сезоне – и все результативные действия были сделаны на домашней арене.

Арсенал не проигрывает на протяжении 21 матча в АПЛ в играх, что начинались в субботу в 17:00.