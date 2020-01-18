Завершился матч 23-го тура чемпионата Англии между Ньюкаслом и Челси.
Ньюкасл - Челси, Getty Images
18 января 2020, 21:33
В рамках 23-го тура АПЛ Ньюкасл на своем поле принимал Челси. Инициатива по ходу матча была в руках "синих", однако особо острых моментов у подопечных Фрэнка Лампарда так и не было.
На 84-й минуте защитник гостей Эмерсон пытался заработать пенальти, но ничем хорошим это не завершилось – итальянец бразильского происхождения получил желтую карточку за симуляцию.
В компенсированное время Ньюкасл заработал свой первый угловой в поединке, который стал результативным: Виллиан выбил мяч из штрафной, "сороки" оказались первыми на подборе, а с подачи Сен-Максимена голом отличился Хейден, который принес своей команде победу.
1:0 – Челси терпит гостевое поражение, имея территориальное преимущество по ходу матча (70% на 30%).
В следующем туре Челси на своем поле примет Арсенал, а Ньюкасл отправится в гости к Эвертону.
Ньюкасл – Челси 1:0
Гол: Хейден, 90+4
Ньюкасл: Дубравка – Крафт (Ш. Лонгстафф, 71), Фернандес, Лассельс, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12) – Альмирон, Хейден, Шелви (М. Лонгстафф, 85), Сен-Максимен – Жоэлинтон
Челси: Аррисабалага – Джеймс (Эмерсон, 75), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта – Канте, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 68) – Хадсон-Одои, Абрахам (Батшуайи, 80), Виллиан
Предупреждения: Хейден – Эмерсон.
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