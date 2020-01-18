Англия

Полузащитник будет вправе летом выбирать клуб, с которым подписывать контракт.

В Бирмингеме надеются, что 16-летний полузащитник Джуд Беллингем подпишет с клубом профессиональный контракт летом, несмотря на интерес Манчестер Юнайтед, сообщает BBC.

Согласно правилам Футбольной ассоциации, футболисты могут подписывать полноценные контракты только когда им исполнится 17 лет. Беллингему нужно подождать до июня.

Джуд – уроженец Бирмингема и фанат своего нынешнего футбольного клуба. Семья игрока также довольна его прогрессом на Сент-Эндрюс. Он является самым молодым игроком в истории "синих", дебютировав против Портсмута в августе в возрасте 14 лет 38 дней. Позже он забил Сток Сити и стал также самым молодым бомбардиром.

В нынешнем сезоне на счету Джуда четыре гола в 24 матчах за Бирмингем.

Сейчас Беллингем зарабатывает в Бирмингеме 145 фунтов в неделю по ученическому контракту.