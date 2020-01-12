Англия

"Красные дьяволы" заинтересованы в хавбеке Бирмингема Джуде Беллингеме.

Манчестер Юнайтед сделал предложение Бирмингему по трансферу 16-летнего хавбека Джуда Беллингема, сообщает Mirror Sport. С учетом бонусов сумма может достичь 12,5 млн фунтов.

Сам футболист, который сейчас зарабатывает в Бирмингеме 145 фунтов в неделю по ученическому контракту, не спешит покидать клуб, за который болеет с детства.

Беллингем стал самым молодым игроком в истории "синих", дебютировав за Бирмингем в возрасте 16 лет и 38 дней. Через несколько недель он стал и самым молодым автором гола, забив победный мяч в ворота Сток Сити (2:1).

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