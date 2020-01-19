Англия

Матч "шпор" впервые за долгое время оказался нерезультативным.

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде не сумел обыграть Уотфорд, разойдясь безголевой ничьей.

Примечательно, что для лондонцев это стал первый поединок в АПЛ за 93 игры, когда команда как не забила, так и не пропустила.

Подобная серия стала второй по продолжительности в истории Премьер-лиги. Рекорд принадлежит Манчестер Юнайтед, который завершил в 2002 году серию из 114 матчей без нулевой ничьи.

К слову, Тоттенхэм имел все шансы завоевать три очка в игре, если бы не спасение защитника "шершней" Пуссетто на 93-й минуте.