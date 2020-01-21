Англия

Football.ua анонсирует матч 24-го тура АПЛ между Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити.

На этот раз коллектив Криса Уайлдера будет противостоять подопечным Пепа Гвардиолы.

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити

21 января, 21:30, стадион Брэмолл Лейн, Шеффилд. Арбитр встречи – Грэм Скотт

По-разному завершились матчи для Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити в прошлом туре. Несмотря на то, что команды добились одинаковых исходов (сыграли вничью), для "клинков" это можно записать в актив, а для "горожан" – в минус.

Подопечные Пепа Гвардиолы были близки к победе, но упустили ее на 90-й минуте на своем поле. Что касается коллектива Криса Уайлдера, то они в концовке поединка вырвали ничью у Арсенала на Эмирейтс.

Можно не сомневаться, что Шеффилд Юнайтед навяжет бой Манчестер Сити, а уж тем более на своем поле.

В первом круге команды встречались между собой, и тогда победу праздновали "горожане" – 2:0.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи: победа гостей оценивается коэффициентом 1,38, ничья – 5,30, а победа хозяев – 8,0.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: ... — Сане, Ляпорт

Под вопросом: Макголдрик — ...

Интересные факты:

- Шеффилд Юнайтед выиграл лишь один из последних 10 матчей чемпионата против Манчестер Сити (пять ничьих, четыре поражения).

- Последняя встреча между Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити на Брэмолл Лейн завершилась победой хозяев. Это случилось в январе 2008-го года в четвертом раунде Кубка Англии (2:1).

- Шеффилд Юнайтед проиграл лишь один из последних семи домашних матчей (четыре победы, две ничьи).

- Шеффилд Юнайтед проиграл последние пять матчей против действующих чемпионов в высшем дивизионе, не забив в них ни одного гола.

- Манчестер Сити забивал как минимум два гола в последних 11 матчах во всех турнирах.

- Манчестер Сити пропускал первым в восьми матчах Премьер-Лиги этого сезона — столько же раз команда Пепа Гвардиолы пропускала первой за два прошлых сезона вместе взятых.

- Манчестер Сити сохранил свои ворота "сухими" лишь дважды в последних 13 матчах Премьер-Лиги.