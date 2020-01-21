Англия

Украинский защитник начнет матч против Шеффилд Юнайтед с первых минут.

Александр Зинченко выйдет в старте Манчестер Сити на матч 24-го тура Премьер-лиги против Шеффилд Юнайтед. Также впервые после травмы сыграет центральный защитник Эмерик Ляпорт.

Зинченко сыграет в Премьер-лиге впервые в этом году. Последним на данный момент матчем для него является встреча с "клинками" 29 декабря. Для Эмерика Ляпорта это первая игра с 31 августа, когда он травмировал колено в поединке с Брайтоном.

Полностью состав Ман Сити выглядит следующим образом: Эдерсон – Уокер, Отамеди, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг.

В запасе остались Браво, Гюндоган, Агуэро, Бернарду Силва, Канселу, Фоден и Эрик Гарсия.

Матч Шеффилд Юнайтед — Ман Сити начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.