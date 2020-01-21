Пикфорд проводит 100-й матч за Эвертон в АПЛ

Вратарь не пропустил ни одного матча Премьер-лиги после перехода в Эвертон.
Джордан Пикфорд, GettY Images
21 января 2020, 22:16
Матч 24-го тура Премьер-лиги против Ньюкасла стал для вратаря Эвертона Джордана Пикфорда сотым в составе "ирисок" в чемпионате.
Джордан перешел в Эвертон летом 2017 года из Сандерленда. С тех пор он играл в каждом матче "ирисок" в Премьер-лиге: по 38 игр в двух прошлых чемпионата и все 24 – в нынешнем.
Всего Пикфорд провел 114 матчей за "ирисок", в которых пропустил 158 мячей. В 34 случаях Джордану удавалось оставить ворота на замке.
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