Пикфорд проводит 100-й матч за Эвертон в АПЛ

Англия

Вратарь не пропустил ни одного матча Премьер-лиги после перехода в Эвертон.

Матч 24-го тура Премьер-лиги против Ньюкасла стал для вратаря Эвертона Джордана Пикфорда сотым в составе "ирисок" в чемпионате.

Джордан перешел в Эвертон летом 2017 года из Сандерленда. С тех пор он играл в каждом матче "ирисок" в Премьер-лиге: по 38 игр в двух прошлых чемпионата и все 24 – в нынешнем.

Всего Пикфорд провел 114 матчей за "ирисок", в которых пропустил 158 мячей. В 34 случаях Джордану удавалось оставить ворота на замке.