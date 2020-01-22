Англия

Нападающему Тоттенхэма нравится работать под руководством португальского тренера.

Полузащитник "шпор" Лукас Моура, который после травмы Харри Кейна переквалифицировался в нападающего, поделился своим мнением о Жозе Моуриньо.

"Это парень, который анализирует соперника и любит работать с командой над тактикой. Ему нравится командная работа, чтобы мы играли компактно, все вместе. Он дает нам свободу действий, позволяет наслаждаться игрой и использует лучшие наши стороны", — заявил Моура в интервью Globo.

"Моуриньо очень искренний, он открыт с нами. Когда мы играем плохо, Жозе говорит нам это в лицо. Играем хорошо – он хвалит. Я считаю, начало работы с Моуриньо получилось очень положительным".

Тоттенхэм после 23 сыгранных матчей Премьер-лиги идет на восьмом месте, отставая от четвертого Челси на девять очков, но при этом имеет игру в запасе. Сегодня в 21:30 "шпоры" примут дома Норвич.

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