"Красные дьяволы" настойчиво хотят заполучить 16-летнего хавбека.
Джуд Беллингем, Getty Images
22 января 2020, 16:52
Манчестер Юнайтед сделал Бирмингему предложение о трансфере 16-летнего полузащитника Джуда Беллингэма, сообщает Sky Sports. Сумма предложения превысила 30 млн фунтов.
Сейчас Беллингэм зарабатывает 145 (сто сорок пять) фунтов в неделю по ученическому контракту. В июне он должен подписать свой первый профессиональный контракт с клубом, когда ему исполнится 17 лет.
В нынешнем сезоне Беллингэм сыграл 25 матчей за "синих", отметившись четырьмя голами.
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