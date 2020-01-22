Англия

"Красные дьяволы" настойчиво хотят заполучить 16-летнего хавбека.

Манчестер Юнайтед сделал Бирмингему предложение о трансфере 16-летнего полузащитника Джуда Беллингэма, сообщает Sky Sports. Сумма предложения превысила 30 млн фунтов.

Сейчас Беллингэм зарабатывает 145 (сто сорок пять) фунтов в неделю по ученическому контракту. В июне он должен подписать свой первый профессиональный контракт с клубом, когда ему исполнится 17 лет.

В нынешнем сезоне Беллингэм сыграл 25 матчей за "синих", отметившись четырьмя голами.

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