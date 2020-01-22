Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 24 тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Бернли.

Центральному защитнику Манчестер Юнайтед Филу Джонсу досталось место в основном составе команды на матч против Бернли ввиду повреждения Виктора Линделефа. Его коллега по амплуа Эрик Байи пока не готов играть с первых минут, поэтому остался в запасе.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Магуайр, Уильямс — Фред, Матич — Перейра, Мата, Джеймс — Марсьяль

Запасные: Ромеро, Байи, Далот, Шоу, Лингард, Гринвуд, Гомес

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил — Вуд, Родригес

Запасные: Харт, Питерс, Лонг, Бреди, Леннон, Гудридж, Выдра

Матч Манчестер Юнайтед — Бернли начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.