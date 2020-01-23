Англия

У "горожан" может появиться новый партнер вместо Etihad Airways.

Спортивное агентство САА работает над поиском нового титульного спонсора для Манчестер Сити, утверждает SportBusiness. Предполагается, что новое соглашение может принести "горожанам" дополнительно около 60 млн евро в год.

С 2009 года титульным спонсором Сити является Etihad Airways. Договор с компанией, которая также купила права на название стадиона "горожан", рассчитан до конца сезона-2020/21.

Манчестер Сити выигрывал Премьер-лигу с показателями в 100 и 98 очков в два предыдущих сезона, однако в нынешней кампании вряд ли защитит титул. "Голубая луна" отстает от Ливерпуля на 13 очков, но при этом команда Пепа Гвардиолы сыграла на два матча больше.

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