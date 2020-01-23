В УЕФА снова рассматривают нарушения финансового фейр-плей со стороны "горожан".
Хосеп Гвардиола, Getty Images
23 января 2020, 19:12
Орган по финансовому контролю клубов УЕФА на этой неделе заслушает обвинение Манчестер Сити в нарушении правил ФФП, сообщает The Guardian. Среди возможных наказаний для "горожан" – исключение из Лиги чемпионов.
Под вопросом находятся отчеты Сити за 2012 и 2013 финансовый годы. В УЕФА считают, что убытки "голубой луны" в сумме достигли почти 180 млн евро – при максимально допустимых 45 млн.
Читайте также: Финансовый фейр-плей мертв. УЕФА больше не может этого отрицать
Манчестер Сити отрицает нарушения и в случае наказания готов подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.