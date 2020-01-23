Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги между Вулверхэмптоном и Ливерпулем.

Последний матч в рамках очередного тура Английской Премьер-лиги обещает стать многообещающим уже исходя из своей громкой вывески. Последний визит "красных" в Вулверхэмптон завершился сенсационным поражением в рамках ранней стадии Кубка Англии. Прошло больше одного календарного года и вот, Ливерпуль несется на всех порах к долгожданному чемпионскому титулу, однако на пути вновь становятся "волки". Риску нет места, вот и не стал Юрген Клопп особо раздумывать над стартовой вариацией своей команды, оставив все тех же исполнителей, которые обеспечили домашнюю победу в принципиальной встрече с Манчестер Юнайтед (2:0).

Вулверхэмптон: Патрисиу — Дендонкер, Коуди, Саисс — Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни — Нету, Хименес, Траоре.

Запасные: Радди, Боли, Килмен, Гиббс-Уайт, Жота, Гилес, Эшли-Сил.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Дж. Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Матип, Уильямс, Фабиньо, Джонс, Минамино, Ориги.

Матч Вулверхэмптон — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.