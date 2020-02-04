Англия

Предлагаем вашему вниманию список команд, которые проводили длительные серий матчей без поражений в чемпионате Англии.

В 1889 году Престон Норт Энд прошел весь сезон без единого поражения. Возможно, тогдашние болельщики не осознавали, что в следующем столетии футбол изменится настолько, что этот рекорд продержится еще 115 лет.

Когда в 2004 году Арсенал провел весь чемпионат из 38 матчей без поражений, многим казалось, что в ближайшем будущем это больше никогда не произойдет. Команда Арсена Венгера в целом провела 49 матчей без поражений. И вот уже через 16 лет Ливерпуль демонстрирует невероятную форму, потеряв лишь два очка с начала сезона, и кажется, что он может с лихвой превзойти результат "канониров".

"Красные" повторят серию Арсенала из 49 матчей без поражений, если смогут не проиграть вплоть до выездного матча с Ман Сити, который запланирован на 4 апреля. Однако какое место в рейтинге команд с самыми продолжительными беспроигрышными сериями подопечные Юргена Клоппа занимают на данный момент?

9. Ноттингем Форест (1995) – 25 матчей

Сейчас было бы сложно представить, что Ноттингем Форест мог бы отобрать очки у таких команд, как Челси, Арсенал, Тоттенхэм и Манчестер Сити и пройти практически весь календарный год без поражений. Но в 1995 году Стэн Коллимор был на пике игровой карьеры, а Ноттингем Форест устанавливал различные рекорды.

Форест пробились в АПЛ в 1994 году, а их беспроигрышная серия продлилась с февраля до ноября. В первом сезоне они финишировали на третьей строчке, побив рекорд Блэкберна двухлетней давности для команды в дебютном сезоне АПЛ, и оставались непобежденными внушительную часть сезона следующего, когда их остановили "бродяги". Месть Блэкберна, одержавшего разгромную победу со счетом 7:0, была жестокой.

9. Манчестер Юнайтед (2016-17) – 25 матчей

Первый сезон Жозе Моуриньо в Манчестер Юнайтед вышел неоднозначным. Они выиграли требл (своеобразный) из Кубка Англии, Кубка Лиги и Лиги Европы, но финишировали шестыми в чемпионате.

После сокрушительного поражения со счетом 0:4 от Челси на Стэмфорд Бридж, "красные дьяволы" провели 25 матчей без поражений, а Давид Де Хеа заработал похвалу за свою игру.

Это была не самая впечатляющая серия, ведь в 12 из 25 матчей МЮ сыграл вничью, а завершилась она поражениями от двух команд из Северного Лондона – Арсенала и Тоттенхэма.

6. Манчестер Юнайтед (2010-11) – 29 матчей

Более впечатляющую серию Манчестер Юнайтед показал в начале минувшего десятилетия, когда не проигрывал с начала сезона-2010/11 до февраля.

Команда сэра Алекса Фергюсона не проигрывала в пяти матчах предыдущего сезона и провела еще 24 поединка без поражений. Серия Юнайтед, которая включала разгром Блэкберна со счетом 7:1, а также победы над Ливерпулем и Арсеналом, завершилась сенсационным поражением от Вулверхэмптона (1:2), что не помешало команде с легкостью выиграть чемпионский титул.

6. Челси (2007-08) – 29 матчей

Болельщики Челси едва ли с радостью вспоминают 2008 год, когда "синие" финишировали вторыми вслед за Манчестер Юнайтед в чемпионате и уступили команде Фергюсона в финале Лиги чемпионов. Кроме того, они проиграли МЮ по пенальти в Суперкубке Англии, а в довершении ко всему уступили Тоттенхэму в Кубке Лиги.

Несмотря на такое количество неудач, Авраам Грант провел с Челси серию из 29 матчей без поражений. Она началась после поражения от Арсенала в декабре 2007-го и продлилась до следующего сезона, когда Хаби Алонсо принес победу Ливерпулю на Энфилде в октябре 2008-го. Стоит отметить, что за этот период лондонский клуб умудрился в двух матчах сыграть вничью 4:4.

6. Манчестер Юнайтед (1998-99) – 29 матчей.

Так называемая команда Манчестер Юнайтед "класс 92" преуспела в 1999 году, когда сэр Алекс Фергюсон привел ее к историческому для английского футбола треблу. Хотя большинство помнит героическую победу "красных дьяволов" в финале Лиги чемпионов над Баварией или невероятный сольный проход Райана Гиггза в полуфинале Кубка Англии против Арсенала, но впечатляющей была и беспроигрышная серия команды.

В загруженный рождественский период Юнайтед уступил на Олд Траффорд Мидлсбро со счетом 3:2, а затем набрал великолепный ход во второй половине сезона. Серия завершилась болезненным выездным поражением от Челси со счетом 0:5 в октябре 1999-го.

4. Манчестер Сити (2017-18) – 30 матчей

Манчестер Сити установил множество рекордов в 2018 году. Они набрали наибольшее количество очков в сезоне (100), наибольшее количество выездных очков (50), наибольшее количество побед (32), наибольшее количество побед кряду (18), но не смогли пройти сезон без поражений.

"Горожане" пролетели 30 туров, потеряв лишь 8 очков, но остановил их Ливерпуль Юргена Клоппа, обыграв в драматичном январском матче на Энфилде со счетом 4:3. То поражение от "красных" для подопечных Пепа Гвардиолы было первым из трех, а два остальных случились в Лиге чемпионов.

4. Арсенал (2001-02) – 30 матчей

В 2002 году Арсен Венгер на пресс-конференции заявил, что мечтает пройти весь сезон без поражений. Его команда не проигрывала с декабря предыдущего года и в мае выиграла дубль из трофеев. Однако журналисты тогда смеялись над его желанием.

Некоторое время они оставались правы. Впечатляющая серия Арсенала из 30 матчей без поражений включала 13 побед подряд на пути к чемпионскому титулу и эпичной победе на Олд Траффорд со счетом 1:0. Мечту Венгера в октябре 2002 года разбил 16-летний Уэйн Руни, который забил победный для Эвертона гол на 90-й минуте матча на Гудисон Парк. По правде говоря, не самое плохое окончание.

3. Челси (2004-05) – 40 матчей

В начале своей английской карьеры Жозе Моуриньо был импозантным острым на язык тренером, который ассоциировался с континентальной изысканностью. Его первый сезон в английском футболе был практически безупречным: всего 15 пропущенных голов за весь сезон, победы над опытными мастерами Фергюсоном и Венгером на пути к чемпионскому титулу и всего одно поражение – на выезде от Ман Сити. Это была золотая эпоха Челси. Лондонский клуб прошел путь к короне без единого поражения на Стэмфорд Бридж, набрав 95 очков, пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю, а также выиграл Кубок лиги. Беспроигрышная серия завершилась поражением от Юнайтед в следующем сезоне, но этого все равно было недостаточно, чтобы сбить Моуриньо с пути. Португалец удержал чемпионство и не проиграл ни одной домашней игры во время первого этапа во главе "синих".

2. Ливерпуль (2019-?) – 41 матч

Представьте на секунду, что Ливерпуль обыграл бы Сити на Этихаде в прошлом сезоне. Они бы выиграли чемпионский титул со 100 очками и сейчас бы продолжали серию из 61 матча без поражений – они могли бы замахнуться на невероятный рекорд Селтика, который провел серию из 62 матчей без поражений с 2015-го по 2017 год.

Настолько хороша была команда Юргена Клоппа в последние пару лет. Однако "красные" проиграли 0:1 и с тех пор потеряли 10 очков. За это время они выиграли шестой Кубок чемпионов, стали клубными чемпионами мира и на данный момент лидируют в турнирной таблице.

Ливерпуль уже практически заранее короновали, но у них еще осталось 15 матчей, чтобы попытаться пройти сезон без поражений. Команда не проигрывала на Энфилде с апреля 2017 года. Какие самые сложные матчи остались у подопечных Клоппа? Выездная встреча с Ман Сити, в которой они могут повторить рекордную серию Арсенала из 49 матчей и встреча с Арсеналом на Эмирейтс в мае.

1. Арсенал (2003-04) – 49 матчей

В апреле 2004-го Арсенал после первого тайма проигрывал Ливерпулю со счетом 1:2. Они вылетели из Лиги чемпионов от Челси и из Кубка Англии – от Манчестер Юнайтед, их 33-матчевая серия без поражений находилась под угрозой. Но, традиционно для той эпохи, Анри сравнял счет, оформил хэт-трик и принес "канонирам" победу со счетом 4:2. Венгер вновь не скрывал своего желания пройти сезон непобежденным, а поскольку тот Арсенал для остальных команд оказался слишком сильным, то "канониры" все больше матчей сводили к ничейному результату, удерживая счет, к примеру, в противостояниях с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом, когда они доминировали.

В последнем матче на Уайт Харт Лейн Арсенал поднял трофей, который стал третьим для Венгера, и получил прозвище "неуязвимый". С тех пор "канониры" не выиграли ни одного чемпионского титула.

FourFourTwo, перевод: Сергей Сакара

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