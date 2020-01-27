Полузащитник Челси может продолжить карьеру в чемпионате Японии.
ПЕДРО, GETTY IMAGES
27 января 2020, 15:48
Виссел Кобе всерьез заинтересован в услугах Педро, сообщает Goal.com.
По информации источника, японский клуб контактировал с окружением 32-летнего футболиста.
Помимо Виссел Кобе, также на Педро претендуют американские клубы Интер Майами и Нью-Йорк Сити.
Контракт Педро с Челси рассчитан до 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне испанец провел лишь 12 матчей во всех турнирах за "синих".
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