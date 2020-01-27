Англия

Полузащитник Челси может продолжить карьеру в чемпионате Японии.

Виссел Кобе всерьез заинтересован в услугах Педро, сообщает Goal.com.

По информации источника, японский клуб контактировал с окружением 32-летнего футболиста.

Помимо Виссел Кобе, также на Педро претендуют американские клубы Интер Майами и Нью-Йорк Сити.

Контракт Педро с Челси рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне испанец провел лишь 12 матчей во всех турнирах за "синих".

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