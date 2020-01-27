Англия

Вашему вниманию результаты жеребьевки пятого раунда английского кубка.

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации. На данный момент известна лишь одна полноценная пара.

Остальные противостояния полностью сформируются после того, как будут отыграны ответные матчи 1/16 финала и матч Борнмут — Арсенал.

1/8 финала Кубка Англии. Базовая дата матчей — 2 марта.

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити

Рэдинг/Кадифф Сити — Шеффилд Юнайтед

Челси — Шрусбери/Ливерпуль

Вест Бромвич — Ньюкасл Юнайтед/Оксфорд

Лестер — Ковентри/Бирмингем

Нортхэмптон/Дерби — Манчестер Юнайтед

Саутгемптон/Тоттенхэм — Норвич

Портсмут — Борнмут/Арсенал

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