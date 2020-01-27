Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации. На данный момент известна лишь одна полноценная пара.

Остальные противостояния полностью сформируются после того, как будут отыграны ответные матчи 1/16 финала и матч Борнмут — Арсенал.

1/8 финала Кубка Англии. Базовая дата матчей — 2 марта.

Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити
Рэдинг/Кадифф Сити — Шеффилд Юнайтед
Челси — Шрусбери/Ливерпуль
Вест Бромвич — Ньюкасл Юнайтед/Оксфорд
Лестер — Ковентри/Бирмингем
Нортхэмптон/Дерби — Манчестер Юнайтед
Саутгемптон/Тоттенхэм — Норвич
Портсмут — Борнмут/Арсенал

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