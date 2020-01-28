Хавбек в ближайшее время отправится в Лондон на медицинское обследование.
Томаш Соучек, Getty Images
28 января 2020, 01:08
Опорный полузащитник пражской Славии Томаш Соучек в ближайшее время может стать игроком Вест Хэм Юнайтед.
Игрок получил разрешение от нынешнего клуба на поездку в Лондон для прохождения медицинского осмотра и обсуждения деталей возможного контракта. Об этом сообщает пресс-служба Славии.
Стоимость 24-летнего чеха составляет 10 млн евро, по данным Transfermarkt.
В нынешней кампании Соучек отыграл 26 матчей за Славию во всех турнирах, отметившись 12 голами и 3 результативными передачами.
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