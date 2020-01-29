Англия

Подопечные Юргена Клоппа продлили свою победную серию, одолев "молотков" (2:0).

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ лондонский Вест Хэм принимал лидера чемпионата Ливерпуль. Главный тренер гостей Юрген Клопп пока вынужден обходить без услуг Садио Мане, поэтому его место на левом фланге занял Дивок Ориги, который принес немало пользы своей команде. Сразу же после стартового свистка мерсисайдцы завладели игровым и территориальным преимуществом, да так, что "молотки" долго не могли выйти со своей половины поля. Несмотря на то, что Ливерпуль много владел мячом, до обострения в последней трети поля дело долго не доходило, а Фабиански пребывал без серьезной работы.

Со временем хозяева выровняли игру, но шли в атак довольно робко, так и не создав ни одного опасного момента в первом тайме. В одном из эпизодов Лансини не попал по воротам с близкого расстояния, но этот удар не вошел в статистику, так как перед этим аргентинец залез в офсайд. Через некоторое время ливерпульцы снова пошли вперед большими силами и едва не повели в счете. Робертсон получил пас от Салаха и протолкнул мяч мимо Фабиански, но его удар получился и слабым, и неточным.

Вскоре после этого игра вновь успокоилась, команды взяли паузу, после чего Ливерпуль открыл счет. Диоп сбил Ориги в штрафной площади, за что был назначен пенальти, который уверенно реализовал Салах – 0:1. До окончания первой половины встречи гости продолжали контролировать ход игры, иногда позволяя сопернику подержать мяч, но Вест Хэм так ничего и не создал ничего в первом тайме. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе команды Клоппа.

После возобновления игры команды несколько минут заново присматривались друг к другу, после чего Ливерпуль снова завладел инициативой. Фирмино мог забить быстрый гол, воспользовавшись отскоком мяча в штрафной площади и пробив по воротам, но Фабиански спас свою команду, переведя мяч на угловой. Однако уже через две минуты голкиперу Вест Хэма таки довелось вынимать мяч из сетки ворот. Гости убежали в контратаку, Салах отпасовал на ход Окслейду-Чемберлену, а тот избавился от опеки Лансини и пробил мимо Фабиански — 0:2.

Уже через три минуты у Снодграсса была возможность сократить отставание хозяев в счете — Роберт пробил по воротам после паса Лансини, но мяч не достиг своей цели, ведь на его пути встал великолепный Алиссон. Немного позднее ливерпульцы ответили на это момент Фирмино, который нанес удар по воротам в завершении сольного прохода, но он оказался очень неточным. Еще чуть позже отличиться мог Ориги, но Фабиански справился с ударом бельгийца. А через несколько минут Александер-Арнольд оживил трибуны, пробив по своим воротам после сейва Алиссона, но штанга была против автогола, приняв мяч на себя.

После этого гости надолго забрали мяч себе и предпринимали попытки забить третий гол. У Вейналдума была отличная возможность довести счет до разгромного — нидерландец оказался один на один с Фабиански, но отпустил мяч далеко от себя, подарив его вратарю. Через минуту каркас ворот пришел уже на помощь хозяевам — мяч попал в штангу после удара Салаха из-за пределов штрафной. Подопечные Клоппа продолжали атаковать до окончания встречи, но больше не создавали опасных моментов.

Лондонцы же были близки к забитому голу, но в дело снова вмешался Алиссон, который эффектно потащил мяч после удара Райса головой. До финального свистка счет так и не претерпел изменений, таким образом, Ливерпуль отпраздновал победу с перевесом в два забитых мяча. Данный результат приблизил мерсисайдцев еще на шаг к чемпионству, теперь их отрыв от Манчестер Сити составляет 19 (!) набранных очков. Тотальное доминирование команды Клоппа!

Вест Хэм — Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 35 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 52

Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Нобл, Райс, Снодграсс — Алле, Лансини (Форнальс, 69)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Кейта, 78), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Джонс, 86), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Ориги (Фабиньо, 69)

Предупреждения: Диоп, Нобл