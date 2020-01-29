Англия

Шестнадцать игр длилась беспроигрышная серия команды Гвардиолы в данном кубковом турнире, однако даже поражение дома принципиальному сопернику не оставило их за бортом (0:1).

Разбалованными стали поклонники английского футбола в последние два месяца поединками с особым статусом — Дерби Манчестера. "Горожане" и "Красные дьяволы" встречались уже в третий раз, хотя именно эта попытка обещала носить определяющий характер. Астон Вилла уже поджидала в финале Кубка английской лиги своего будущего соперника по решающему противостоянию на столичном "Уэмбли". Узнать обладателя счастливого билета на главную арену страны — именно с этой целью и собрались Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед на поле "Этихад Стэдиум".

Победа подопечных Хосепа Гвардиолы во время первого противостояния между командами из Манчестера на полуфинальной стадии со счетом 3:1 практически полностью снимала вопросы о будущем финалисте. Как ни крути, а забивать три мяча без пропущенных в свои ворота для "чистого" прохода любой команде в логове Манчестер Сити будет предельно затруднительно. Хотя… Ливерпуль еще не приезжал в гости к "Лунным котам", так что все возможно. Однако эта история была явно не про Юнайтед. Увы.

Тем более, что начало поединка коллектив под руководством испанского специалиста оставил за собой. Три классных сейва в исполнении Давида де Хеа оставили Серхио Агуэро без двух забитых мячей. Страж ворот гостей чудом сумел отразить удар головой в падении от аргентинца из центра вратарской, а еще чуть позже — достал мяч из левой от себя "девятки", когда форварду Сити позволили защитники заложить рейд по штрафной. А ведь еще был удар с неожиданным рикошетом от ноги Магуайра в исполнении Рияда Мареза с правого фланга чужих владений. В общем, ворота Юнайтед обложили серьезной осадой.

Зато, на таком фоне, команда Сульшера получила прекрасный стимул не транжирить создаваемые моменты. Подача Фреда штрафного с левого фланга доставила мяч в чужие владения, а неудачная попытка Гюндогана перехватить этот пас снабдила владением Матича. Неманья не стал обрабатывать, а вместо этого заложил корпус для хлесткого удара в правый нижний угол. С рикошетом от штанги, удар серба оказался невозможным для отражения со стороны Браво.

"Неожиданно" оказалось, что одного лишь стремления отыграть отставание перед родной публикой недостаточно для достижения поставленных целей. Тем более, когда твои подопечные не могут реализовать чистые выходы один на один, стараясь накрутить как можно больше оппонентов в штрафной. Или же, когда боковые арбитры лишают твоего форварда двух забитых мячей, правильно фиксируя офсайд.

Серхио Агуэро так и не смог забить в рамках правил в этой встрече, Сити уступил принципиальному конкуренту в поединке, который проходил по совсем уж запутанному сценарию, хотя и не имел под собой должно эмоциональной основы. "Горожане" в третий раз подряд добрались до наивысшей стадии турнирного пути в рамках данного трофея. Вот и все, что можно было почерпнуть из этой встречи. Азарта в глазах мы так и не увидели.

Таким образом, пару бирмингемской Астон Вилле в решающем поединке за Кубок английской лиги образца сезона 2019/20 составит представитель "небесно-голубой" половины Манчестера.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч — 3:1)

Гол: Матич, 35



Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард (Перейра, 65) — Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.



Предупреждения: Родри, Отаменди — Матич.