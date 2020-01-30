Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка Кубка лиги.

В ответном поединке полуфинала Кубка английской лиги Манчестер Сити в родных стенах проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 0:1.

Тем не менее, "горожане" комфортно выиграли прошлую игру (3:1), что позволило им выйти в финал турнира.



Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч — 3:1)

Гол: Матич, 35



Манчестер Сити: Браво — Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу — Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз. 90) — Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) — Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс — Лингард (Перейра, 65) — Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.



Предупреждения: Родри, Отаменди — Матич.

На 76-й минуте был удален Неманья Матич (Манчестер Юнайтед) (повторное предупреждение).