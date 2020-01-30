Вест Хэм — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии между Вест Хэмом и Ливерпулем.
Вест Хэм - Ливерпуль, Getty Images
30 января 2020, 08:28
В Лондоне состоялся перенесенный поединок 18-го тура АПЛ между Вест Хэм Юнайтед и Ливерпулем. Мерсисайдцы в уже присущей для себя манере добыли 23-ю победу в текущем розыгрыше Премьер-лиги и имеют отрыв от ближайшего преследователя в 19 пунктов.
Вест Хэм — Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 35 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 52
Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Нобл, Райс, Снодграсс — Алле, Лансини (Форнальс, 69)
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Кейта, 78), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Джонс, 86), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Ориги (Фабиньо, 69)
Предупреждения: Диоп, Нобл
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