Вест Хэм — Ливерпуль 0:2 Видео голов и обзор матча

Англия

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии между Вест Хэмом и Ливерпулем.

В Лондоне состоялся перенесенный поединок 18-го тура АПЛ между Вест Хэм Юнайтед и Ливерпулем. Мерсисайдцы в уже присущей для себя манере добыли 23-ю победу в текущем розыгрыше Премьер-лиги и имеют отрыв от ближайшего преследователя в 19 пунктов.



Вест Хэм — Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 35 (с пенальти), Окслейд-Чемберлен, 52

Вест Хэм: Фабиански — Нгакиа, Диоп, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Нобл, Райс, Снодграсс — Алле, Лансини (Форнальс, 69)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Кейта, 78), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Джонс, 86), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Ориги (Фабиньо, 69)

Предупреждения: Диоп, Нобл