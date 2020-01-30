Англия

Сандер Берге продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Полузащитник Генка и сборной Норвегии Сандер Берге стал футболистом Шеффилд Юнайтед, сообщил официальный сайт "клинков".

Сандер будет выступать за новый клуб под 32-м номером. Контракт рассчитан на четыре с половиной сезона.

Шеффилд Юнайтед не раскрывает сумму трансфера игрока, однако сообщает, что Сандер стал самым дорогим новичком в истории клуба.

21-летний Сандер Берге в прошлом сезоне помог Генку выиграть чемпионат Бельгии. Он сыграл 98 матчей за бельгийский клуб, отметившись шестью голами. Также на его счету 20 матчей за сборную Норвегии.

Шеффилд Юнайтед в свой первый сезон после возвращения в Премьер-лигу идет на восьмом месте после 24 туров. Следующую игру "клинки" проведут против Кристал Пэлас 1 февраля.