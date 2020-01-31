Англия

Опытный ирландец будет выступать в Чемпионшипе.

Официальный сайт Чарльтона объявил об аренде из Сандерленда полузащитника Эйдена Макгиди до конца текущего сезона.

В первой половине сезона в Первой лиге в составе "черных котов" 33-летний хавбек провел на поле 15 поединков, забив четыре гола и отдав два ассиста.

Макгики известен своими выступлениями за Селтик, московский Спартак, Эвертон, Шеффилд Уэнсдэй и Престон.

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