Англия

Football.ua анонсирует матч 25-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Манчестер Сити.

Для коллектива Жозе Моуриньо серьезнейшее испытание – противостоять подопечным Пепа Гвардиолы.

Тоттенхэм – Манчестер Сити

2 февраля, 18:30, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи – Майк Дин

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Нет никаких сомнений, что матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити – центральный в этом туре. Положение дел у "горожан" выглядит следующим образом: титул они уже не выиграют, уж очень невероятную форму набрал Ливерпуль, зато можно сосредоточиться на Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги. Положение в АПЛ позволяет Манчестер Сити чувствовать себя комфортно – чтобы вылететь из ТОП-4 нужно будет изрядно постараться.

У Манчестер Сити и Тоттенхэма свои "особенные" отношения. Не так давно "шпоры" выбили "горожан" из Лиги чемпионов, а в текущем сезоне в первом круге сыграли вничью (2:2), нанеся лишь два удара в створ ворот Эдерсона. Можно отметить и накаленные отношения между Жозе Моуриньо и Пепом Гвардиолой, которые длятся еще со времен, когда они работали в чемпионате Испании. Наверняка оба специалиста захотят достичь победы, чтобы утереть нос оппоненту.

Уже не раз отмечалось, что Тоттенхэм прибавил с появлением Жозе Моуриньо, однако затем лондонский коллектив "подсел", а результаты плюс-минус стали схожими с теми, что были при Маурисио Почеттино. Ожидается выход на поле новичка Стивена Бергвейна – маловероятно его появление в старте, но выйти на замену нидерландец вполне способен.

Можно ожидать, что Моуриньо выставит более оборонительный состав и, в традиционной манере, постарается словить соперника на контратаке. Этот план вполне может реализоваться на деле, если в стартовом составе не будет лидеры обороны Эмерика Ляпорта, который пока еще не набрал оптимальных кондиций после травмы.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи. Победа гостей оценивается коэффициентом 1,55, ничья – 4,60, а победа хозяев – 5,80.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дэвис, Кейн, Сиссоко – Сане

Под вопросом: … — Ляпорт, Фернандиньо, Менди.

Интересные факты:

Манчестер Сити не проигрывает в последних пяти матчах в Премьер-лиге.

Тоттенхэм не может победить Манчестер Сити на протяжении шести матчей в Премьер-лиге (две ничьи и четыре поражения). В последний раз "шпоры" побеждали "горожан" в АПЛ на Уайт Харт Лейн в октябре 2016 года.

Деле Алли "приложил руку" к 9 голам в 16 матчах под руководством Жозе Моуриньо во всех турнирах (6 голов и 3 ассиста) – это в три раза больше, чем при Маурисио Почеттино в текущем сезоне (2 гола в 10 играх).

Манчестер Сити выиграл свои последние пять выездных матчей в Премьер-лиге против команд из северного Лондона (Арсенала и Тоттенхэма) – столько же, сколько они имели в первых 40 матчах в лиге (5 побед, 10 ничьих и 25 поражений). Ни одна команда не выигрывала шесть встреч подряд против двух команд.

Подопечные Пепа Гвардиолы забивали в каждом из своих последних 23 выездных встреч Премьер-лиге после поражения от Челси (0:2) в декабре 2018 года. Только Арсенал (27) и Манчестер Юнайтед (24) имели более длинные серии в чемпионате.

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо (Тоттенхэм): "Мы с Гвардиолой три года ежедневно плечом к плечу работали в одном клубе, а это многое значит. Но люди вспоминают только противостояния Барселоны и Реала, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, Барселоны и Интера. Теперь вот Тоттенхэм и Манчестер Сити... Нет никакого "Жозе против Пепа". Есть только противостояния наших команд, ради побед которых мы готовы на все".

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Я видел одну с половиной игру Тоттенхэма с Моуриньо. Все знают о нем, его тренерских качествах. Нелегко принимать команду по ходу сезона. Всегда нужно время, увидим, что выйдет в будущем. Я всегда испытывал невероятное уважение к тому, что он сделал для футбола и в своей карьере".