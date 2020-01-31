Англия

Равель Моррисон продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Равель Моррисон стал игроком Мидлсбро, сообщил официальный сайт представителя Чемпионшипа.

26-летний футболист арендован у Шеффилд Юнайтед до конца сезона. Примечательно, что соглашение англичанина с "клинками" рассчитано до конца сезона. Таким образом, Моррисон уже не сыграет за Шеффилд.

В текущем сезоне Равель провел лишь четыре матча за "клинков" во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

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