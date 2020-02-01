Англия

Команды Брендана Роджерса и Фрэнка Лэмпарда, как и в матче первого круга, не смогли выявить победителя (2:2).

В первом матче игрового дня в АПЛ лицом к лицу сошлись идущие в зоне Лиги чемпионов Лестер и Челси. Приятной новостью для хозяев стало возвращение в стартовый состав бомбардира Джейми Варди после повреждения. У гостей тоже было одно знаковое изменение в основе – место в рамке ворот занял Вилли Кабальеро, а пропускающий голы почти после каждого удара в створ Кепа Аррисабалага был усажен на скамейку запасных. Команды достаточно долго присматривались друг к другу в дебюте встречи, после чего Челси завладел инициативой, заставляя соперника рассчитывать лишь на контратаки.

У Хадсона-Одои и Абрахама были отличные возможности забить после передач Аспиликуэты, но в обоих случаях игроки умудрялись не попасть по мячу. Еще в одном случая Абрахам сог замкнуть прострел Джеймса, но не дотянулся до мяча. Со временем "лисы" забрали мяч себе и едва не повели в счете – Варди легко освободился от опеки Жоржиньо и попытался протолкнуть мяч мимо Кабальеро, но вратарь успел сократить дистанцию и спас свою команду. Хозяева провели еще множество затяжных позиционных атак в первом тайме с завершающими ударами по воротам, но ни один из них не пришелся в створ.

Челси время от времени перехватывал инициативу, но, как и соперник, не был по-настоящему остр у чужих ворот. Можно разве что отметить попытку Педро забросить мяч за шиворот Шмайхелю, но вратарь Лестера был к этому готов. В остальных случаях "пенсионеры" не тревожили голкипера хозяев, так что и им не удалось забить в первой половине встречи. Таким образом, команды отправились в раздевалки, так и не открыв счет и не продемонстрировав яркую игру.

Вторая половина встречи получилась куда более веселой, нежели первая. Гости открыли счет уже на первой минуте тайма. Рюдигер выиграл верховую борьбу после подачи Маунта с углового и отправил мяч в сетку ворот — 0:1. Хозяева несколько минут после этого не могли прийти в себя, после чего отправились в активное наступление на ворота соперника. Сперва забить мог Меддисон, но Джеймсу не удалось перебросить мяч через сетку прямым ударом со штрафного. Но через несколько минут "лисы" таки восстановили паритет — Барнс получил пас от Тилеманса, сместился в центр и отправил мяч в ворота с помощью рикошета от защитника — 1:1.

После забитого гола подопечные Роджерса еще какое-то время контролировали мяч, после чего отдали его во владение сопернику. Лондонцы пытались провести хотя бы одну содержательную атаку, но провалились в своих начинаниях, вернув мяч хозяевам. Второй гол в ворота Кабальеро не заставил себя долго ждать. На 64-й минуте Тилеманс прострелил под удар Чилвеллу, а Бен воспользовался тем, что Кабальеро не успел занять место в воротах после неудачной игры на выходе, и спокойно оправил мяч в сетку — 2:1.

Поведя в счете, Лестер не успокоился и продолжил атаковать, намереваясь добить соперника. Однако хозяевам уже не удавалось вскрыть оборону "пенсионеров". Затем подопечные Лэмпарда снова перехватили инициативу, что очень быстро привело к забитому голу. Рюдигер оформил дубль, снова выиграв борьбу на втором этаже после подачи Маунта со стандарта — 2:2. Лэмпард тут же решил усилить игру команды, выпустив на поле Ковачича и Виллиана, но их появление по-настоящему не помогло гостям в атаке. Они, наоборот, были вынуждены помогать команде обороняться, ведь "лисы" снова активно пошли вперед.

В одном из эпизодов Эванс мог забивать после подачи с углового, пробив по воротам безо всякого сопротивления, но удар Джонни оказался неточным. А через несколько минут Барнс был просто обязан отличиться после паса Варди, но умудрился не реализовать стопроцентный момент. До окончания встречи команды поочередно предпринимали попытки вырвать победу, играя практически без центра поля, однако им не удалось создать ни одного опасного момента. Как итог, Лестер и Челси расписали результативную ничью, которая пойдет на пользу разве что их конкурентам.

Лестер — Челси 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 — Рюдигер, 46, 71

Лестер: Шмайхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Перес, Меддисон, Тилеманс (Прат, 80), Барнс — Варди (Ихеаначо, 80)

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 74), Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам (Баркли, 83), Педро (Виллиан, 74)

Предупреждения: Меддисон, Эванс — Жоржиньо, Ковачич