Англия

Роберто Фирмино оформил хет-трик из голевых передач, что и обеспечило коллективу Клоппа безоговорочную победу (4:0).

Двадцать пятый по счету тур Английской Премьер-лиги для стремящегося покорить все из доступных рекордов Ливерпуля стал лишь одним из шагов на пути к заветной цели — наконец-то поднять над головой заветный чемпионский трофей внутреннего первенства. На пути у "красных" на этот раз стоял представитель середины турнирной таблицы — Саутгемптон под руководством австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля, а бороться со "святыми" предстояло перед публикой родного "Энфилда".

Ливерпуль наконец-то синхронизировался с остальными участниками АПЛ по числу проведенных поединков в чемпионате лишь в середине отчетной недели. Коллектив Клоппа удачно съездил в гости к Вест Хэму, где добыл свои очередные три очка в собственную копилку текущего розыгрыша внутреннего первенства. 70 пунктов, ни одного поражения и безумный отрыв в 19 очков с идущим позади Манчестер Сити.

И именно на этом фоне в гости к Ливерпулю пожаловал Саутгемптон, который середину недели отметил продлением противостояния с лондонским Тоттенхэмом в Кубке Англии на еще одну встречу благодаря ничейному исходу игры на "Сент-Мэрис". В чемпионате же, "святым" уже удалось опередить в турнирной таблице лондонский Арсенал и Эвертон. Однако игра против "красных" обещала поставить под сомнение нахождение подопечных Хазенхюттля в верхней половине таблицы — позади находились пять коллективов на отдалении в один набранный балл.

Нервно. Вот таким вот коротким, но точным словом можно было характеризовать положение дел для Ливерпуля в первом тайме отчетной встречи. Команда Клоппа начала достаточно бойко в атаке, в классическом стиле постепенно подбираясь к чужим владениям. Был даже создан неплохой момент авторства Александер-Арнольда, Окслейд-Чемберлена и Салаха. Мохаммед завершал скидку головой от партнера ударом из левой половины штрафной соперников, однако вовремя бросился под мяч Стивенс.

Но потом что-то пошло не так. "Красные" начали терять контроль в обороне над парой нападающих Лонг-Ингз, в результате чего пришлось активно подключаться в игру Алиссону. Дженепу и Лонг мощными ударами из-за пределов штрафной заставили стража ворот соперников проверить свои рефлексы во время доставания мяча из-под перекладины. Похожи трюк пришлось исполнять Маккарти, когда рикошет от ноги защитника его команды чуть было не направил мяч в левую девятку ворот Саутгемптона во время удара Окслейда-Чемберелена со входа в полукруг у штрафной.

Даже удар пяткой от Ван Дейка метров с семи до ворот не сумел пробить Маккарти, который смотрелся намного увереннее своих партнеров в защите. В итоге, Ливерпуль свел к безголевой ничьей еще один первый тайм домашнего поединка.

Но как же "красные" здорово развернули контратаку уже на стартовых минутах второй половины. И да, говорить еще долго будут про не назначенный пенальти в ворота Алиссона за фол Фабиньо против Ингза в левой половине штрафной, после чего началось веерное наступление хозяев поля. Робертсон получил мяч у лицевой на левом фланге, отыграл на Фирмино, тот быстро перевел на Окслейд-Чемберлена, которому удалось пробить из-под защитника, что стало полной неожиданностью для голкипера, который бросился перекрывать левый угол своих ворот.

А дальше пошли уже по накатанной. Салах мог удвоить счет, если бы избежал офсайда в моменте с передачей на ход в штрафную с левого фланга. Неудачу партнера по атаке подкорректировали Фирмино и Хендерсон. Бразилец вырезал пас под удар от лицевой на левом фланге штрафной, а Джордан вколотил мяч с близкой дистанции в левый угол.

Добавил и Салах. Мохаммед улетел на свидание с Маккарти после передачи Хендерсона от технической зоны на правом фланге, и спокойно перебросил мяч над головой голкипера с относительно острого угла. Египтянин и закрыл встречу, завершив отыгрышем с Фирмино контратаку, которую сам же и разгонял. Пропускать первыми на "Энфилде" нельзя ни в коем случае, что и доказал этот поединок. А еще, стоит иногда просматривать повтор, но это уже к арбитрам.

В следующем туре Ливерпуль отправится на выездной поединок против Норвича, Саутгемптон на "Сент-Мэрис" будет принимать Бернли.

Ливерпуль — Саутгемптон 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 71, 90

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Минамино, 81), Фабиньо, Дж. Хендерсон (Лаллана, 88) — Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Кейта 81).



Саутгемптон: Маккарти — Уорд-Прауз, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Дженепо (Буфал, 82), Ромеу, Хойбьерг, Редмонд — Лонг (Обафеми, 70), Ингз (Адамс, 69).

Предупреждения: Уорд-Праус, Стивенс