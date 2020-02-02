Англия

Украинец заработал две желтые карточки по ходу матча.

Левый фулбек Манчестер Сити Александр Зинченко подвел своих партнеров в центральном матче 25-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

В первом тайме украинец начал спорить с арбитром матча Майклом Дином, когда тот не поставил повторное пенальти в ворота "шпор". За такие разговоры Зинченко увидел перед собой первый "горчичник".

На 60-й минуте Гарри Уинкс убегал в контратаку после обрезки "горожан", но Александр откровенно остановил того с нарушением правил, за что увидел перед собой вторую желтую карточку.

Спустя три минуты Тоттенхэм воспользовался численным большинством и открыл счет в матче. Голом отличился Стивен Бергвейн дебютном матче за "шпор". Еще через восемь минут, Сон Хын Мин удвоил преимущество в лондонцев в счете.

Для Александра Зинченко данное удаление стало первым в его профессиональной карьере.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка между Тоттенхэмом и Ман Сити.

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