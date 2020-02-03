Англия

Возможно, организация возобновит свою работу в следующем году.

Сбор Академии Варди в этом году не состоится, сообщает Sportsmail. Причиной стало отсутствие финансирования. Проект сможет возобновить функционирование в следующем году, если найдет спонсоров.

Форвард Лестера Джейми Варди основал академию вместе со своим агентом Джоном Моррисом и женой Ребеккой в 2016 году. Целью организации была помощь игрокам из нон-лиг получить профессиональный контракт.

С момента запуска пятидневные сборы академии состоялись дважды. В результате 20 футболистов получили контракты. Оба раза Джейми Варди оплачивал сборы сам, однако он хотел бы, чтобы к проекту подключились спонсоры.

Среди выпускников организации – Сэм Маккаллум, который сумел стать игроком Премьер-лиги спустя 18 месяцев после игры в Академии Варди. Этой зимой он стал игроком Норвича.